Suur ülevaade: 2018. aastal andsid Eesti liikluses tooni hukkunud mootorratturid

Puudulikest juhtimisoskustest annavad aimu ka õnnetuste peamised põhjused: kõige rohkem on sõidukiga kokkupõrkeid küljelt, sellele järgnevad teelt väljasõidud ja sõiduki ümberpaiskumised teel. Loigo sõnul räägivad just need kaks viimast põhjust – väljasõit ja ümberpaiskumine, juhi sõiduoskustest. «Mootorrattaga ei ole küsimus selles, et kas õnnetus juhtub, vaid millal see juhtub. Paraku mootorrattaga sellist õnnetust nagu plekimõlkimine väga ei kohta ning enamasti on need õnnetused ikkagi inimkannatanutega,» selgitas Loigo.

Keskmine liiklusõnnetusse sattunud mootorrattur 2018. aastal - 35-aastane

Noorim inimkannatanutega õnnetusse sattunud mootorrattur - 15-aastane

Vanim inimkannatanutega õnnetusse sattunud mootorrattur - 66-aastane

Liiga palju «Ott Tänakuid»

Ehkki Loigo tunnistab, et tänavune olukord liikluses paistab mullusega võrreldes palju kehvem, on suures plaanis pilt liikluses jäänud viimaste aastatega samale tasemele. «2017. aasta oli hukkunute arvu mõttes lihtsalt väga «hea» aasta. Kui keegi teaks seda põhjust, siis võiks meile sellest teada anda.» Loigo sõnul on see kas inimene saab liikluses surma või vigastada nagu lotovõit ning me ei tohiks adekvaatse liikluspildi hindamiseks võrrelda hukkunuid. «Vaadata tuleks liiklusõnnetuste arvu ja seda, kui paljud neis viga saavad. Sel aastal on õnnetusi olnud 1433, eelmisel aastal samal perioodil oli 1368 ja 2016. aastal oli see number 1418 - ehkki eelmisel aastal oli hukkunuid vähem, siis liiklusõnnetuste numbrid väga kardinaalselt ei erine,» rääkis Loigo Postimehele.

Tema sõnul algab kõik kodust. «Liiklus on parim ühiskonna peegeldus, sest nii nagu me igapäevaselt käitume, täpselt sellised me oleme ka liikluses. Kui me kodus oma naist peksame, ei maksa eeldada et need inimesed liikluses kuidagi teistmoodi käituksid,» ütles ta, lisades, et igal asjal on elus oma paik.

«Meie tänavatel on palju enesekindlaid tolvaneid, kes oma juhilubasid vaadates näevad seal Ott Tänakut - kui rallil küündivad katsel keskmised kiirused 125 kilomeetrini tunnis, siis seal on selle kiiruse juures tagatud pealtvaatajate ohutus ja sõitjate turvalisus ning ka nende heade juhtide oskuste puhul lähevad autod ikkagi vahel käest ära. Jääb mõistetamatuks, et miks me arvame tänaval ja avatud liikluses, et meil on paremad oskused kui WRC sarja sõitjatel,» arutles Loigo olukorda liikluses.

2019. aasta toob liiklusesse kaks olulist muudatust

Uus aasta toob politseile ning Eesti liiklusele kaasa kaks muudatust - lühimenetluse ja mobiilsed kiiruskaamerad.

Lühimenetlus

2019. aasta 1. jaanuarist tuleb väärteomenetlusse uus menetlusliik – lühimenetlus, mida kasutatakse kergemate väärtegude puhul.

Nimekirja on valitud 20 rikkumist, mis on olemuselt väiksema õigussisuga ning lihtsamini tõendatavad. Muu hulgas on nimekirjas näiteks kiiruseületamine kuni 20 kilomeetrit tunnis; fooritule eiramine; turvavarustuse mittekasutamine.

Politsei sõnul on tegemist mõjutustrahviga ning sellest ei jää märget karistusregistrisse. Uus menetlus, mille otsuse vormistamise peale läheb 3-5 minutit, toimub politseiautos ning ühtegi paberit rikkujale ei väljastata. Trahviotsus saadetakse politseiautost otse inimese meiliaadressile.

Sirle Loigo sõnul on oluline nii rikkuja kui ka politsei aja väärtustamine. «Oluline ei ole karistuse suurus vaid see, et karistus oleks vältimatu. Kui ma rikun, sisi tuleb arvestada, et sellele järgneb kohe vastutus,» selgitas Loigo uut süsteemi. Politsei loodab uue süsteemi tööle hakkamisel kiirendada menetlustoimingutele kuluvat aega ning tänu sellele jõuda oluliselt rohkemate rikkujateni.

Mobiilsed kiiruskaamerad

Mobiilsed kiiruskaamerad jõuavad Eesti teedele uue aasta kevadel. Kokku on esialgu planeeritud kaheksa kaamerat, mida politsei igapäevaselt kasutama hakkab. Mobiilse kiiruskaameraga sekkumist tänava peal ei toimu, vaid trahviteade tuleb automaatselt koju.

Alles jäävad ka kõik vanad kiiruskaamerad. Politsei sõnul on mobiilsete kiiruskaamerate eelis see, et neid on võimalik kasutada suure liiklustihedusega kohtades ja seal, kus muidu sõiduki peatamine poleks ohutu. Päris üksi kaameraid teeäärde siiski ei jäeta, sest kaamera vajab töötamiseks toidet ning seda, et politseiametnik selle õiges kohas püsti paneks. Kõik muu toimub aga automaatselt ning kiiruseületaja tabamiseks pole ametnikul vaja enam ise nupuga kiirust fikseerida.