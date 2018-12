Herkel: Vooglaiu väärtused kattuvad suuresti Putini omadega

«Venemaa on ohtlik, kuni selle rahvas ei oska ega soovi hinnata heaolu ja isikuvabadust»,» alustab Herkel enda kirjutist Postimehes reedel ilmunud Kalev Stoicescu aastalõpuartikli tsiteerimisega ning lisab, et täpsemalt ei saagi Venemaal toimuva olemust tabada.

«Heaolu ja isikuvabadused suunaksid Venemaad Lääne väärtuste suunas, aga nende puudumine tähendab Putini valitsemismudeli jätkumist. See tähendab vandenõuteooriaid, vaenlaskujude loomist ning klammerdumist niinimetatud traditsiooniliste väärtuste külge, mille hulka inimõigused ja kodanikuõigused ei kuulu.»

Herkeli sõnul pole mingi uus avastus, et Eestis kujundab Putini väärtustele soodsat kuvandit väljaanne Objektiiv – ja veidi kaudsemalt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) –, lihtsalt reedene Postimees püüdis seda väljaannete sisuanalüüsi põhjal täpsemalt tõestada. Kui Euroopa Liidust luuakse pigem negatiivset kuvandit, siis Putinit serveeritakse valdavalt neutraalselt, andes nõnda ruumi positiivse hoiaku kujunemisele, leiab Herkel ja täpsustab, et Euroopat kujutatakse väsinuna, nõrkevana ning bürokraatiasse ja migratsioonilainetesse uppuvana.

«Mis aga on need «traditsioonilised väärtused», mis vastanduvad inimõigustele? Need olevat vene rahvale omased ja ainuõiged moraalsed alustalad, mis suurel määral kattuvad näiteks Varro Vooglaiu poolt kaitstud väärtuste eeskavaga,» selgitab Herkel enda postituses.