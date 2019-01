Eesti avas aukonsuli esinduse San Diegos

Saksa sõnul aitab esindus tugevdada Eesti kohalolu USA läänerannikul ning edendada Eesti-USA ärisuhteid antud piirkonnas. «Aukonsulid on partneriks meie välisteenistusele ja on olulised käepikendused Eesti kodanike kaitsmiseks, ettevõtete huvide edendamiseks ja kultuuri tutvustamiseks välismaal. Mul on hea meel, et Eesti jälg maailmas on saanud täiendust veel ühe aukonsuli esinduse näol meie jaoks prioriteetses regioonis,» ütles Saks.