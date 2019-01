«Kaarli puiestee on riikliku kaitse all. Seda on igatpidi uuritud ja tulemused näitavad, et puude üldine seisund on rahuldav või halb ning et kogu allee perspektiivne eluiga on kusagil kümme või isegi 20 aastat. Riigi poolt on meile juba ammu ette kirjutatud, et üksikuid puid ei tohi välja vahetama hakata, vaid et kui allee uuendamiseks läheb, siis tehtagu kõik korraga,» rääkis Tallinna keskkonnaameti juhataja Relo Ligi.