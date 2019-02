Reformierakondlased tahavad keskkonnainspektsiooni liita politseiga

«Kui on igal juhul soov iseseisev keskkonnainspektsioon likvideerida, siis on ainus mõistlik lahendus selle liitmine samuti järelvalveasutusena tegutseva politsei- ja piirivalveametiga. Ühtlasi annaks see ka sõnumi, et keskkonna vastu suunatud tegusid võetakse Eestis tõsiselt, mitte ei liiguta nende kontrolli lahjendamise teed,» ütles Pentus-Rosimannus Reformierakonna pressiteate vahendusel.