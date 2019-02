Aegumise tõttu Seederi rahaeraldisi ei uurita

«Kuriteokaebuses esitatud kahtlus võimalike kuritegude osas ei ole võimalik menetlust alustada, kuna nende toimepanemisest on möödas enam kui viis aastat, ehk siis aegumistähtaeg on möödunud,» märkis ta.

Kivistiku sõnul on aegumine menetlust välistav asjaolu, mis tähendab seda, et puudub alus kriminaalmenetluse alustamiseks ja võimalike õigustavate või süüstavate tõendite kogumiseks.

«Minu hinnangul pani Helir-Valdor Seeder konkreetselt 2012. aasta käskkirja allkirjastades põllumajandusministrina tegutsedes toime karistusseadustiku §-s 300¹ käsitletud ametialase süüteo, milleks on toimingupiirangu rikkumine. Küsitavad on tegelikult ka 2013. ja 2014. aasta käskkirjad, kus on ilmselge, et Seeder korraldas iseendaga seotud spordiliidu rahastamist, kuid lasi need allkirjastada teda lühikeste välisvisiitide ajal asendanud ministril, kes ministeeriumi juhtimist tegelikult ei korraldanud,» seisab Kollomi riigiprokuratuurile esitatud kuriteoavalduses.