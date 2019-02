Riik ja linn sõlmisid leppe Tallinna haigla rajamiseks

Minister rõhutas, et lisaks uuele Tallinna haiglale jäävad kõikidesse Tallinna linnaosadesse kaasaegsed esmatasandi tervisekeskused, et kodulähedane esmatasandi arstiabi oleks ka tulevikus kättesaadav igal pool Tallinnas.

«Tallinna haigla projekti elluviimisega on linn teinud tööd juba mitu aastat ning nüüd võib öelda, et unistus on saamas tõeks. See on tähtis, sest uus haigla võimaldab senistest 40-60 aasta vanade ja amortiseerunud haiglahoonete kasutamisest loobumist ning nüüdisaegse ravitöö jätkamist ka järgmised 50 aasta vältel,» ütles Mölder. Tema sõnul vajab Tallinna haigla kaasaja nõuetele vastava tervishoiuteenuse osutamiseks ka mahukaid investeeringuid, mida on otstarbekas realiseerida riigi ja linna koostöös.