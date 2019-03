Fotod: õhuvägi võttis kasutusse USA-lt kingituseks saadud lennuki

«Ühendriikide juhtimine ja igakülgne toetus on mänginud märkimisväärset rolli meie iseseisva kaitsevõime tugevdamisel,» ütles Luik, kelle sõnul on pikaajaline koostöö Ameerika Ühendriikidega aidanud oluliselt moderniseerida kogu kaitseväge.

Transpordilennuk M-28 Skytruck on kerge kahemootoriline transpordilennuk, mis on toodetud Poolas ning on Nõukogude Liidu lennuki An-28 modifikatsioon. Ameerika Ühendriikide õhujõududes on lennuki nimetus C-145A ning seda kasutatakse peamiselt erioperatsioonide toetamiseks. M-28 on kasutusel nii Poola õhuväes kui mereväes, muuhulgas ka merepatrulli eesmärgil. Bundeswehr rendib kahte lennukit langevarjurite koolitamiseks.