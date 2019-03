Kaljulaid arutas Washingtonis spiiker Pelosiga julgeolekuküsimusi

«Kongressi mõlemas kojas on olnud tugev ja parteideülene toetus Eestile, NATO-le ja atlandiülesele suhtele,» ütles president Kaljulaid kohtumisel ning tänas eesistuja Pelosit ja Kongressi liikmeid toetava suhtumise eest nii Eestisse kui Euroopasse, aga näiteks ka Ukraina sõja tõttu Venemaale seatud sanktsioonidele.

Riigipea sõnul on seni see suhtumine ja sarnaste väärtuste eest seismine väljendunud Ühendriikide aina kasvavas kaitsealases abis Eestile, mis edaspidi loodetavasti veelgi suureneb. «Me ei tohi hetkeski unustada, et ka meie piirkonna kaitsevõime lünkade kiirem likvideerimine tugevdab kokkuvõttes nii Eesti, Euroopa kui USA julgeolekut.»