Shmuel Kot juudi uudisteagentuurile: kogu juhtum on meedias üle võimendatud

«See juhtum ei raputanud mind väga ja ma arvan, et kogu intsidendi meediakajastus oli üle võimendatud,» ütles Kot JTA-le .

Pearabi lisas, et sellised intsidendid on Eestis väga haruldased.

Iisraeli meedia kajastas pearabi sõimamist laialt ning enamasti levis selle riigi lehtedes JTA uudis. Jewish Telegraphic Agency on 1917. aastal Ameerika Ühendriikides New Yorgis loodud rahvusvaheline uudisteagentuur, mille klidendid on enamasti juudi meediaväljaanded üle maailma.