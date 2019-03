Narva mõjukat linnavolinikku kahtlustatakse suure altkäemaksu võtmises

Viru ringkonnaprokuratuur esitas Aleksei Voronovile korruptsioonikahtlustuse ka mullu augustis . Jelena Filippova sõnul on see juhtum ja täna avalikkuse ette jõudnud juhtum erinevad kriminaalasjad ja ei ole omavahel seotud.

Narva kroonimata kuningas Aleksei Voronov

Aleksei Voronovit peetakse Narvas väga mõjukaks inimeseks, kelle heakskiiduta ei toimu linna poliitikas midagi. Põhjarannik kirjutas tänases juhtkirjas, et sisuliselt on linna juht Voronov. «On avalik saladus, et Narva linna juhib sealse vee-ettevõtte juht Aleksei Voronov ning igaüks, kes linna palgal on, peab arvestama töökoha kaotusega, kui selle mehega vastuollu läheb,» kirjutab Põhjarannik tänases juhtkirjas.