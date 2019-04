Politseinikud kontrollisid liiklustalgutel üle 2000 sõidukijuhi

«Viimastel päevadel on jalakäijad, sealhulgas lapsed, saanud liikluses vigastada iga päev. Sellepärast palume autojuhte võtta ülekäigurajale lähenedes hoog maha ning veenduda, et jalakäija on teid märganud. Isegi kui eksib teine osapool, aitate oma hoolimisega elusid säästa,» ütleb Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe. Ta ütles ka, et mõtteviis, kus linna piires võib kiirust ületada 10 km/h võrra, peaks jääma minevikku.

Kullamäe lisab, et politsei- ja piirivalveamet tänab kõiki inimesi, kes andsid teada ohtlikest kohtadest, märkides neid talgute kaardile. «Täname ka kõiki korralikke liiklejaid, kes teevad endast kõik, et meie teedel oleks turvaline,» sõnab Kullamäe.

Liiklustalgute eredamad hetked:

Lääne prefektuuri politseinike sõnul on murekohaks endiselt möödasõidud praamikolonnidest ning liiklusrikkumised kohtades, kus on varem juhtunud raskeid liiklusõnnetusi. «See näitab suhtumist «minuga niikuinii ei juhtu midagi»,» ütleb Pärnu politseijaoskonna patrulltalituse juht Henry Murumaa.

Eile ennelõunal ennetas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse välijuht Marek Vähi võimalikku traagilist liiklusõnnetust Tallinnas Kunderi tänaval. Vähi mõõtis koos kolleegiga kiirust, kui ühtäkki märkas pisipõnni, kes oli küll koos emaga, kuid väikesed kiired jalad viisid ta otsejoones «sebrale». Jalakäijatele põles sel ajal punane foorituli. Politseinik sööstis kiiresti teele ning kõik lõppes õnnelikult. Juhtum näitab ilmekalt, kui palju võib juhtuda paari sekundi jooksul.

Lääne-Virumaal peatasid Rakvere politseijaoskonna politseinikud ühe kiirust ületanud juhi ning vestluse käigus selgus, et just tema oli liiklustalgute kaardile selle koha ära märkinud ja palunud politseil kohal olla. Politsei ei vedanud autojuhti alt.

Ainus nende talgute jooksul fikseeritud piirkiiruse ületamine, kus sõideti lubatust kiiremini kui 61 km/h ja enam, leidis aset kolmandal aprillil kell 10.20 Rae vallas Järvekülas Raeküla teel. Kuna varasemaid kehtivaid rikkumisi Toyota roolis olnud mehel ei olnud, aresti ei rakendatud ja alustati väärteomenetlus. Sellist rikkumist võib karistada rahatrahviga summas kuni 1200 eurot, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheks aastaks.

Paide patrullitalituse juht Halar Hallimäe sõnul peatati Järvamaal kaks sõidukit, mis ületasid kiirust 41-60 km/h. Neist üks põhjendas rikkumist sellega, et kiirustavat Tartusse kinno, teine aga arvas, et sõitis kiirteel. «Kurb on aga see, et isegi päeval, mil anname teada, et oleme suurendatud jõududega väljas ja keskendume kiirusele, leidub ikka juhte, kes võtavad riski ja ületavad kiirust, olles sellega liikluses suureks ohuks,» sõnab Hallimäe.