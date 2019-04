Mart Helme: on mingisugune vale ettekujutus, nagu meil oleks suur Venemaa tundmine

«Ma julgen öelda, et mitte mingisuguseid erilisi tulemusi sellel kohtumisel ei ole, see on niisugune pro forma kohtumine: venelased tegid kalkulatsioonid ja leidsid, et aga miks mitte, teeme ära, see ei kohusta meid millekski,» ütles Helme, lisades, et ükskõik, kas kohtumine annab mingisugused reaalsed tulemused või mitte, on ikkagi märk maha pandud ja Helme hinnangul on see positiivne.

«Ma näen siin ikkagi ka seda, et Moskvast vaadatakse meie peale mitte kui kaotsiläinud provintsi peale, mille iseseisvus on ajutine ja sõltub Venemaa tugevnemisest ja rahvusvahelise konjunktuuri kujunemisest, vaid Venemaal vaadatakse meie peale kui riigi peale, mille iseseisvus on küll ebameeldiv - kaotsiläinud provintsi iseseisvus on alati ebameeldiv impeeriumile -, aga millega tuleb leppida ja millega tuleb edasi minna, arvestades kujunenud olukorda,» rääkis Helme.