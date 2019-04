Mihhail Lotman: Vello Salo tundis keele kõla

«Eestis on mitu suurepärast katoliiklasest preestrit, aga nad kõik on teise keele taustaga. Religioon, eriti kristlus, on olemuslikult seotud keelega. Kui me teame, et alguses oli sõna, siis sellel pole mitte keeleteaduslikud, vaid keeleolemuslikud tagajärjed. Vello Salo tundis seda,» rääkis Lotman.

Lotman tõi välja, et 2001. aastal Pirita kloostrisse vaimulikuks läinud Salo seos Pirita kloostriga algas, kui ta Itaaliasse põgenes. «Ta varjas ennast pärast sõda Itaalias birgitiinide juures ja valetas, et on itaallane. Selleks, et nõukogude võim teda ei leiaks. Vahetas enda nime Vello Saloks, mis kõlab natukene itaaliapäraselt. Ta peaaegu, et juhuslikult sattus birgitiinide juurde ja tundis seal midagi, mis on tugevam kui sõjaline jõud. Kui ta oma elu lõpu sidus Birgitiini kloostriga, siis see ei olnud juhuslik seik, vaid saatuse riim. Usun, et see väljend oleks talle meeldinud,» ütles Lotman