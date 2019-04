Ratas ei taotle EKRE-lt Kuusiku asemel uue ministrikandidaadi esitamist

Ka EKRE esimehe ja siseministri kandidaadi Mart Helme hinnangul ei ole juhtumi näol tegemist nii tõsise teemaga, et Kuusik tuleks ministrikandidaadina maha kanda. Helme tõi välja, et varem samuti jääknähtudega vahele jäänud ja seetõttu ministriametist lahkunud Jaab Aab on ka taas ministrikandidaat.

«Mis saagat te soovite nüüd kuulda? Ma vastasin täna kõigile ja see jätku-uudiste tiražeerimine... päev hakkab lõppema ja mul hakkab see teema maha käima. Ma olen seletanud korduvalt ja fileerima ma seda teemat rohkem ei hakka. See oli üks juhtum. Üks paber. Meil pole Eestis nii palju inimesi, et me võiksime neid väärtegude pärast maha kanda. Ma õpin sellest kõigest. Mis see Jaak Aabi juhtum siia puutub? Jaak oli minister. Mina läksin rooli tavalise inimesena ja hindasin enda olekut üle. Ei saa põdeda ja kahetseda elu lõpuni. Inimesed on õpivõimelised,» rääkis Kuusik.