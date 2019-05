Toomas Hendrik Ilves: «issid» võivad olla kodus, ent kui käitutakse teismelistena või kui kodus toimub perevägivald, siis selle valitsuse sõna ei pruugita tõsiselt võtta

«Parketikõlbulikkust ei määra vaid viksitud kingad. Olulisem on, kellega tantsitakse,» kirjutas Toomas Hendrik Ilves sotsiaalmeedias. Tema arvates ei loe «valge ülemvõimu» trollisäutsud, vaid loeb see, et Eesti liitlased NATO ja Euroopa Liidu ametnikud teavad väga hästi, mida tähendab «OK» märk ning ei loe ka see, et seda saab tõlgendada mitmeti. Ilves viitas juhtumitele, kus Eesit Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed näitavad käemärki, mida peetakse valge rassi ülemvõimu sümboliks. Endine president kirjutas, et loeb see, et mõistetakse väga hästi, mida tehti.

«Ei loe ka, et poisiliku ja Eestit häbistava tembu tegid vaid ühe erakonna uued ministrid. Loeb hoopis, et see pitser lüüakse kogu valitsuse laubale,» lausus Ilves, mida selgitas ta sellega, et valitsuse vabandused pole piisavad. «Eesti valitsus kannatab ja kogenenumad ministrid teavad väga hästi, et vabandus «see ei olnud ju minu erakonna minister» ei veena mitte kedagi. Nagu ei veena ka «aga nood ajakirjanikud lahkusid töölt ju omal soovil,» selgitas Ilves.

Tema arvates unustatakse tembutamise ajal kontekst, et kõiki taolisi etteasteid pannakse saatkondades tähele ja kirja. «Neid Riigikogu rõdul istunud diplomaatide memosid loetakse igas välisministeeriumis ning tipp- ja muid kohtumisi ettevalmistavate peaministrite nõunike poolt,» kirjutas Ilves, miks valitsus jätab Eestist halva mulje.

«Loodetavasti jääb see märk külge vaid valitsusele ja mitte kogu riigile, eriti ajal, mil liitlasi peaks vaja minema,» rääkis ta ja selgitas, et tegu ei pea olema Eestit ähvardava kriisiga. «Kaks päeva pärast Krimmi okupeerimist olid USA hävitajad kohal. Eesti valitsuse sõnumit võeti toona tõsiselt. Aga kas nüüd?» ütles Ilves.