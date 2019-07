Linnar Priimägi: juhi sünd ja surm

Kõige tähtsam juhiomadus on karakter, selgroog. See tähendab eelkõige julgust mitte ainult sõltumatult mõtelda, vaid ka oma mõtted välja ütelda. Peale selle läheb tarvis visadust ning järjekindlust, et need mõtted ellu viia, hoolimata raskustest ja vastuseisust. Jätkuma peab energiat ja riskivalmidust.