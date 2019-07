Filmivõtted toovad Tallinna bussiliinide töösse olulisi muudatusi

Bussiliinid nr 7 ja 13 on ümbersõidul kogu päeva ja mõlemas sõidusuunas. Linnast väljuval suunal: mööda Pae, Punane, Mustakivi tee, Mahtra, Laagna tee harutee, Raadiku tänav ja Ümera tänav, tehes peatused Punasel tänaval, ajutised peatused Punasel tänaval pärast Kuuli tänava ristmikku ja enne Mustakivi tee ristmikku ning ajutise peatuse Mahtra tänaval enne Laagna tee ristmikku ning kesklinna suunal: mööda Ümera, Raadiku, Raadiku sild, Laagna tee, Mustakivi tee, Punane tänav, Pae tänav, tehes ajutised peatused Punasel tänaval pärast Mustakivi tee ristmikku ja enne Kuuli tänava ristmikku ning marsruudile jäävates peatustes Punasel tänaval.

Bussiliin nr 31 on ümbersõidul kogu päeva ja mõlemas sõidusuunas. Priisle suunal: Vilmsi, Lubja, Majaka, Majaka põik, Pae, Võidujooksu, Paekaare, Pae, Punane, Mustakivi tee, Narva maantee, tehes ajutise peatuse Võidujooksu, Punasel tänaval kõigis peatustes, Punasel tänaval on ajutised peatused pärast Kuuli tänava ristmikku ja enne Mustakivi tee ristmikku ning Estonia suunal: Narva maantee, Mustakivi tee, Punane tänav, Pae tänav, Paekaare tänav, Võidujooksu tänav, Pae tänav, Majaka tänav, Lubja tänav, Vilmsi tänav, Gonsiori tänav, tehes ajutised peatused Punasel tänaval pärast Mustakivi tee ristmikku ja enne Kuuli tänava ristmikku, Punasel tänaval kõik peatused ja ajutise peatuse Võidujooksu.

Bussiliin nr 49 on ümbersõidul kogu päeva ja mõlemas sõidusuunas. Viimsi keskuse suunal: J.Smuuli tee, Punane, Mustakivi tee, Mahtra, Laagna tee (haru tee), Laagna tee ja Raadiku tänav ühendustee, Raadiku tänav, Ümera tänav, Laagna tee, K.Kärberi tänav.

Ära jääb marsruudilõik Lõõtsa, Valukoja ja Ääsi tänaval. Suur-Sõjamäe tänaval on ajutised peatused Dvigatel ja Kaubajaama, Punasel tänaval kõik peatused, ajutised peatused on Punasel tänaval pärast Kuuli tänav ristmikku ja enne Mustakivi tee ristmikku ja Mahtra tänaval enne Laagna tee ristmikku.

Ära jääb marsruudilõik Lõõtsa, Valukoja ja Ääsi tänaval. Ajutised peatused tehakse Punasel tänaval pärast Mustakivi tee ristmikku ja enne Kuuli tänava ristmikku, kõigis peatustes Punasel tänaval, Suur-Sõjamäe tänaval on ajutised peatused Kaubajaama ja Dvigatel.

Bussiliin nr 51 on ümbersõidul kogu päeva jooksul. Linnast väljuval suunal ümbersõidul kogu päeva ulatuses: Tähesaju tänav, Mustakivi tee, Mahtra tänav, Laagna tee, Laagna sild, Laagna tee ja K.Kärberi tänava ühendustee, K.Kärberi tänav, ümbersõidul on peatused Mahtra tänaval enne Laagna tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Laagna teel paiknevas Kiviku peatuses ning kesklinna suunas liiguvad bussid omal marsruudil.

Bussiliin nr 54 on ümbersõidul kogu päeva ja mõlemas sõidusuunas. Kurina suunal: J.Smuuli tee, Punane tänav, Mustakivi tee, Mahtra tänav, Laagna tee (haru tee), Laagna tee ja Raadiku tänava ühendustee, Raadiku tänav, Ümera tänav, Laagna tee, K.Kärberi tänav. Ajutised peatused on Punasel tänaval pärast Kuuli tänava ristmikku ja enne Mustakivi tee ristmikku ja Mahtra tänaval enne Laagna tee ristmikku ning Estonia suunal: Kärberi tänav, Laagna tee, Ümera tänav, Raadiku tänav, Raadiku sild, Laagna tee, Mustakivi tee, Punane tänav, J.Smuuli tee. Ajutised peatused on Punasel tänaval pärast Mustakivi tee ristmikku ja enne Kuuli tänava ristmikku.