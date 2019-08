Salvestised tõendavad: Aaviksoo valetas ajakirjanikele korduvalt

See kohtumine leidis aset selle aasta 15. märtsil ehk enam kui viis kuud tagasi. Võrdleme infot, mida Aaviksoo täna avaldas, sellega, mida kuuleme helisalvestustelt.

Aaviksoo väitis nii Postimehele eelnevalt kui tänasel pressikonverentsil, et vilepuhuja oleks pidanud olema konkreetsem.

Salvestiselt kuuleme, kuidas McBride kirjeldas skeemi selgelt ning Aaviksoo kordas kuuldut nõndaviisi, et sai ka ise väga hästi aru, mis toimub.

Samuti väitis Aaviksoo täna korduvalt, et ta pole näinud konkreetseid tõendeid. Ometi näitas McBride talle arvutist projektifaile ja dokumente.

Pressikonverentsil juhtis ka siinkirjutaja Aaviksoo tähelepanu tõigale, et ta kirjutas konkreetselt projekti nimed ja numbrid vilepuhuja silme ees paberile. Mis neist sai?

Seda on aru saada ka salvestiselt. Nagu öeldud, pressikonverentsil ning eelnevalt Postimehele väitis rektor, et ta ei teadnudki täpselt, mis teadusprojektidega tegu, et neisse üldse sisse vaadata.