Politseinikud kasutasid Läänemaal sõiduauto peatamiseks teenistusrelva

Liiklusjärelevalvet tegev politseipatrull märkas eile kella 23 ajal Uuemõisa alevikus ringteel ohtliku sõidustiiliga Audi ja andis juhile peatumismärguande. Autojuht eiras märguannet ja lisas kiirust.

Politseinikud asusid sõidukile järele sõitma. Auto võttis suuna Tallinna poole, kuid Rannaküla teeristist keeras Keila-Haapsalu maanteele, kus veidi aeglustas. Politseinikel õnnestus sõita talle kõrvale, et tee ära blokeerida. Üks politseinikest väljus autost ja nägi, et juht on autos üksinda. Politseiniku lähenedes otsustas juht uuesti sõitu alustada, tagurdades ja pöörates selle ümber ning võttes suuna tagasi Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee poole. Rannaküla ristmikul pööras juht Tallinna poole, vahetult enne Taebla asulat pööras aga ära ja jõudis välja Taebla-Kullamaa teele, kust hiljem keeras Ridala-Nigula teele ning sealt edasi Herjava-Võnnu teele.

Herjava-Võnnu teel kaotas põgenev sõiduk juhitavuse, tegi pöörde ja rammis patrullsõidukit, millel sai kahjustada esikülje parempoolne nurk. Siiski ei õnnestunud endiselt sõidukit peatada ja sõiduk jätkas suurel kiirusel ohtlikke manöövreid tehes patrulli eest ärasõitmist mööda Priguldi-Koela-Poe teed Harju-Risti-Riguldi-Võntküla maantee suunas, mille 35. kilomeetril kella 23.40 ajal vahetult enne Nõva külla jõudmist lõpuks peatus.

Politseinikud pidasid mehe sundi kasutades kinni. Juhti kontrollides selgitati välja, et tegemist on 18-aastase noormehega, kes oli kaine, kuid kel puudus juhtimisõigus ja kes on ka varem korduvalt juhtimisõiguseta sõitnud.

«Mehe sõnul soovis ta politseinikud maha raputada,» rääkis Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juht Meelis Laurmann.

«Selliselt liikluses käituv juht on üliohtlik nii endale kui ka teistele liiklejaile. Kuna politseinikud nägid, et auto kiirus kasvas ja tema sõidustiil ning manöövrid lähevad järjest ohtlikumaks, siis tuli tema peatamiseks võtta kasutusele kõik võimalikud vahendid. Seetõttu otsustasid korrakaitsjad ohtliku liikleja edasisõidu takistamiseks kasutada teenistusrelva, veendudes eelnevalt, et kõrvaliste isikute turvalisus oleks tagatud,» selgitas Laurmann.