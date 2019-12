Uuest aastast muutub Tallinna abitelefoni number

«Seni vastas linnakodanike küsimustele häirekeskus, nendega sõlmitud leping lõpeb 31. detsembri südaööl ja alates 1. jaanuarist 2020 võtab selle teenuse üle munitsipaalpolitsei amet. Kuna lühinumber 1345 on häirekeskuse kasutuses, siis sinna see ka jääb ja kasutusele tuleb meie lühinumber 14410, mida me ka praegu opereerime,» rääkis mupo juhataja Aivar Toompere.

Ta selgitas, et see on vajalik inimeste paremaks ja ühtlasi majanduslikult efektiivsemaks teenindamiseks, sest praegu ostab linn häirekeskuse käest teenust ja maksab selle eest päris suuri summasid. Selleks, et abitelefon korralikult toimiks, võetakse muposse tööle neli töötajat. Töötajad lähevad muposse üle häirekeskusest ja Toompere sõnul hakkavad nad uuse töökohas täitma samasuguseid tööülesandeid, ehk neil on juba oskused olemas ja kedagi pole vaja välja õpetada.