Fotod ⟩ Muusik Kõmmari tapnud mees astus kohtu ette

Häirekeskus sai teate, et Kivi tänaval ründab 48-aastane mees 27-aastast meest ja 40-aastast naist. Sündmuskohale jõudnud politseinikud leidsid sündmuspaigalt avariilise sõiduauto Audi A6, katkise aia ning selle juurest raskelt viga saanud Raivo Rätte, kes suri hiljem haiglas.

Järgmisel päeval taotles prokuratuur kohtult Šmutovi vahistamist, kuid kohus sellega nõus ei olnud, kuna leidis, et too on varem kriminaalkorras karistamata ning tema pakkuminek pole tõenäoline.