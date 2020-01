Vakra uuesti esitatud bakalaureusetöö pälvis parima hinde

Uus bakalaureuse lõputöö kannab nimetust «Keskkonnateadlikkus ja jäätmemajanduse roll Nõmme linnaosa näitel».

«Nägin selle töö tegemiseks kuus kuud vaeva oma pere kõrvalt. Öösiti lugesin akadeemilisi artikleid, päeviti, kui olid vabad hetked, käisin raamatukogus, varahommikutel käisin välitöödel ja nädavahetustel kirjutasin uurimistööd. Kõik, mis ma teadsin, panin sinna töösse,» ütles Vakra Postimehele.

Vakra lisas, et see on näide selle kohta, et kokkulepped on täitmiseks. «Komisjon ütles, et see (eelmine bakalaureusetöö – G. B.) ei sobi. Mina ütlesin, et olen valmis uue kirjutama. Ja nii me tegimegi.»

Vakra jätkas, et temast on nüüd saanud elukestva õppe toetaja. «Arvan, et kas sel või järgmisel sügisel tahan uuesti kooli minna. Nägin, et keskkonnavaldkonnas või üleüldse mingis teises valdkonnas asjad muutuvad aastate jooksul palju,» selgitas ta.

«Aga hetkel on selline tunne, et mine või koolivaheajale vanaema juurde pannkooke sööma. Rõõm on lihtsalt nii suur,» tunnistas Vakra.

Eelmise aasta märtsis otsustas Tallinna Ülikooli professoritest koosnev komisjon, et Vakra 17 aastat tagasi koostatud bakalaureusekraadi lõputöö on plagiaat. Teadaolevalt kasutas Vakra 2002. aastal esitatud lõputöös viitamata Säästva Eesti Instituudi kolme raportit. Ülikooli seitsmeliikmeline akadeemiline komisjon leidis, et Vakra toonases lõputöös «Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus» oli piisavalt viideteta kattuvusi, et alustada haldusmenetlust, mis lõppes tema töö kuulutamisega plagiaadiks.