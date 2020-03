FOTO: Infinitum Agency SIA

Toit on nautimiseks, selles pole kahtlustki. Tänapäeval saate maitsvaid roogi nautida ka oma kodus, mitte ainult uhkes restoranis. Tänu moodsatele köögimasinatele saab oma köögis ellu viia iga idee ja katsetada iga retsepti. Koostöös kodumasinate tootja Electroluxiga oleme koostanud nimekirja neljast küpsetustehnikast, mida iga gurmaan tundma peaks. Intuitiivsete köögimasinate abiga on neid tehnikaid lihtne kasutada ka oma köögis.

Sous Vide

Sous Vide on küpsetustehnika Prantsusmaalt ja see tähendab vaakumis küpsetamist. Ehkki see kõlab keeruliselt, on meetod väga lihtne. esiteks tuleb kõik toidu koostisosad vaakumkotti panna ning kott koos sisuga vaakumpakendajasse asetada. Enne tuleb valida vaakumiprogramm. Vaakumsahtel imeb kogu õhu kotist välja ning teie asetate koti siis auruahju, kus roog madalal temperatuuril valmis küpsetatakse.

Toidu valmistamine sous vide tehnikaga aitab pea kõik vitamiinid ja väärtuslikud toitained rooga alles jätta, toob esile toidu lõhna, maitse ja värvi ning ei muuda toote struktuuri. Sous Vide tehnika kasutamiseks on vaja spetsiaalseid vaakumkotte ja vaakumpakendajat ning auruahju nagu näiteks Electrolux 900 SteamPro. Selle saab nutitelefoniga ühendada, et saaksite ahju nutiseadme abil kontrollida.

Aurufunktsioon

Mida tahes te küpsetate, aur annab roale erilise maitse. Aur koos tavalise ahjukuumusega aitab roas säilitada kõik väärtuslikud vitamiinid ja toitained ning samal ajal selle maitset ja tekstuuri parandada. See, et aur teeb toidu niiskeks, on müüt. Tegelikult ei luba see hoopis roal oma mahlu välja anda.

Auruahjudel on mitmeid aururežiimi sätteid, kuid Steamify funktsioon on lihtne – lihtsalt sisestage küpsetustemperatuur ja ahi küpsetab toitu ise sobiva aurukogusega. Seda meetodit saab kasutada kõigi juurviljade ja liha, kuid ka kookide, pirukate ja muude magustoitude valmistamiseks. Pühadeks ideaalse ahjuprae tegemiseks soovitame kasutada varrastermomeetrit, tuntud ka kui temperatuurisensor, mis mõõdab küpsetamise jooksul pidevalt toote sisetemperatuuri. Kui roog on valmis, annab ahi sellest teada ja lülitub automaatselt välja. Lisaks pääseb puuteekraanil hõlpsasti ligi kolmele kõige olulisemale ja tihedamalt kasutatavale funktsioonile. Need funktsioonid on olemas ka Electrolux 900 SteamPro ahjul.

Madala kuumusega keetmine

Madalal kuumusega keetmise tehnikaga saab muu hulgas valmistada ideaalset riisi! Tehniliselt on see nagu tavaline küpsetamine, kuid toit valmistatakse ahju või panni asemel potis vett keetes. Esiteks kuumutage vedelik keemistemperatuurini ja vähendage siis kuumust seni, kuni vee pinnale tekivad väikesed mullid.

Madalal kuumusel keetmine aitab rooga aeglaselt ja õrnalt valmistada ning selle algset struktuuri säilitada. See ei ole keevas vees küpsetamisel tihti võimalik. Näiteks, madalal tulel liha keetes tuleb see pehme ja mahlane, kuid keevas vees muutub vintskeks. Kas olete märganud, et supid ja hautised maitsevad kõige paremini järgmisel päeval pärast valmistamist? See on selle pärast, et siis on maitsed täielikult segunenud. Madalal kuumusel keetmine teeb selle protsessi veelgi efektiivsemaks. Madalal kuumusel keetmine on ka nipp ideaalse moosi keetmiseks; marjad ja puuviljad muutuvad pehmeks, kuid ei lahustu täielikult.

Kõige olulisem vahe tavalise ja madalal kuumusel keetmise vahel ongi temperatuuris – see peaks jääma alla 90 °C. Electroluxi 900 SensePro induktsioonpliit saate temperatuuri lihtsalt ja mugavalt kontrollida toidutermomeetriga. Asetage see potti ja pliit hoiab ise ühe kraadi täpsusega ühtlast temperatuuri terve roa küpsetamise vältel. Muide, tänu temperatuurisensorile saab sellel induktsioonpliit ka sous vide meetodit kasutada.

Grillimine

Mõnede arvates on suvi ideaalne grillihooaeg, kuid tänapäeval saate suviseid roogi nautida ka külmadel sügis- ja talvekuudel, muutes oma pliidi grilliks. Grillimise juures on hea ka see, et küpsetamiseks ei ole vaja lisarasva, nii et saate teha vähemrasvaseid toite. Lisaks saate grillida ka muud peale liha, näiteks juurvilju, saia, juustu ja isegi puuvilju. Puuvilju grillides karamelliseeruvad nendes sisalduvad suhkrud. Serveerige grillitud puuvilju jäätise või isetehtud dessertkastmega ja hellitage oma maitsemeeli.

Kui korraldate pidu ja soovite oma külalisi grillitud toiduga kostitada, osutub Electrolux 900 SensePro induktsioonpliidi sillafunktsioon väga kasulikuks. See võimaldab teil mitu küpsetusala omavahel liita, et saaksite praadi valmistada, juurvilju Plancha grilliplaadil röstida ja grillida ning samal ajal dessertkastet valmistada. Igal küpsetusalal on eraldi taimer, et saaksite toiduvalmistamisprotsessi hõlpsasti hallata; Hob2Hood® funktsioon aga aitab köögis auru kontrolli all hoida – pliidi ja kubu vahel luuakse juhtmevaba ühendus ning seadeid muudetakse automaatselt.

Tarvikud on olulised

Ehkki alguses tundub, et induktsioonpliidil millegi maitsva valmistamiseks on vaja ainult potti ja panni, on tänapäeval pliiditarvikute valik üsna lai. Eespool mainitud Plancha sobib suurepäraselt induktsioonpliidil grillimiseks, kuid näiteks Electroluxi Himaalaja soolakivi sisaldab väärtuslikke mineraale, mis rikastavad toidu naturaalsete maitsetega võid, õli või soola juurde lisamata. Kui teile meeldib Aasia toit, on vokipann eriti kasulik – selle abil on nuudlite, mereandide ja Pekingi pardi küpsetamine imelihtne!

Pole küsimustki, et ka induktsioonpliidile sobivad puhastusvahendid ja köögitarvikud on väga olulised. Varem vajasid induktsioonpliidid erilisi potte ja panne, kuid tänapäeval pakub enamik tootjaid nii induktsioon- kui ka teistele pliiditüüpidele sobivaid kööginõusid.

