FOTO: Silikaat AS

Maja ehituse planeerimist tuleks alustada otsusest, millistest materjalidest maja ehitada. Et kodu oleks pikaajaline investeering, tasuks eelistada kauakestvaid ehitusmaterjale. Energiatõhususe ja hea sisekliima saavutamiseks peab maja hoidma sooja, kuid samas ka hingama, et ei tekiks üleliigset niiskust ja hallitust. Põhjamaises kliimas on end hästi tõestanud kivist majad. Üks parimaid materjale kivist maja ehitamiseks on silikaatplokk, mis on lihtsasti paigaldatav, pika elueaga ja loodusliku koostisega.

Hea sisekliimaga ruumid

Silikaatplokk sobib suurepäraselt nii kandvate seinte kui vaheseinte ehituseks. Tegemist on ehitusmaterjaliga, mida valmistatakse lubja ja liiva kokkupressimisel kõrge rõhu all oleva veeauru keskkonnas. Looduslik koostis annab silikaadist ehitatud majale hingava ja meeldiva sisekliima. Materjal ei erita eluruumidesse mürgiseid aure, tänu millele saavutatakse tervislik ja kõikidele tänapäevastele nõuetele vastav elukeskkond. Kivist maja kasuks räägib ka see, et kivimaja hoiab talvel paremini sooja, samas kui suvel pakuvad kivist seinad pigem jahutust.

Tugevate seintega vaikne kodu

Võrreldes teiste seinade ehituseks kasutatavate materjalidega on silikaadist seinad tugevamad ja helikindlamad. Näiteks kergplokist sein peab olema ligi 2 korda paksem, et saavutada sama helipidavus, mis on silikaadist ehitatud seinal. Võrreldes kergplokkidega on silikaadil lausa 6-kordne survetugevus. See võimaldab silikaadist seinale muretult kinnitada ka raskemaid esemeid nagu näiteks köögi seinakapp, veeboiler jne.

Lihtne ja säästlik paigaldus

Silikaatplokk on välja arendatud silikaattellisest ja selle kasuks maja ehitamisel räägib selle mugav ja kiire paigaldus. Silikaatplokki võib kasutada nii uue maja välis- ja siseseinte ehitamiseks kui ka vanade hoonete rekonstrueerimiseks. Tänu punn-soon ühendusele, ei pea silikaatploki puhul täitma vertikaalvuuke, samuti ei vaja see lisaarmeerimist ega plokkide betooniga täis valamist. Läbi selle on võimalik saavutada märkimisväärne rahaline kokkuhoid nii töötundide kui lisamaterjalide pealt. Laotud müür jääb sile, tänu millele vähenevad kulud siseviimistlusele. Kõik see väljendub ka maja ehituse lõpphinnas. Plokkides olevad õõnsused võimaldavad lihtsalt vedada elektrikaableid või veetrasse.

Silikaatploki eelised teiste ehitusplokkide ees:

Looduslik koostis, mis tagab hea soojapidavuse ja sisekliima

Kõrge helipidavus

Lihtne ja kiire paigaldus

Ei nõua lisaarmeerimist ega betooniga täis valamist

Tugevaim ehitusplokk turul

Lihtne torude ja kaablite paigaldus läbi ploki õõnsuste