FOTOD ja VIDEOD ⟩ Valitsus kogunes erakorralisele istungile

Peaminister Jüri Ratas esitas eile riigikogu juhatusele palve täiendada riigikogu tänast päevakorda, et esineda täiskogu istungil poliitilise avaldusega.

Peaminister tegi poliitilise avalduse seoses koroonaviirusest põhjustatud olukorraga Eestis täna kell 10 algaval täiskogu istungil.

Peaministri büroo juht Johannes Merilai ütles eile Postimehele, et peaministri avalduse eesmärk on anda ülevaade koroonaviiruse leviku seisust ja viiruse leviku tõkestamiseks rakendatavatest abinõudest.

«Peaminister erakorralist seisukorda välja ei kuuluta, midagi sellist ei tasu tema avaldusest oodata,» kinnitas Merilai.

Istungi eel toonitas välisminister Urmas Reinsalu, et eriolukord on õiguslik vorm kriisi juhtimiseks. «Oluline on, et saame kriisi keskselt juhtida,» toonitas Reinsalu, lisades, et olgu selleks vormiks eriolukorra kehtestamine riigis või midagi muud.

«On selge, et kui viirus levib inimeste kaudu, siis viiruse tõkestamiseks on mõistlikum inimstel vähem omavahel füüsiliselt kokku puutuda,» ütles Reinsalu. Ühtlasi lisas ta, et välisriikide kodanikud kes on kokku puutunud viiruse kandjatega ja kellel on haigussümptomid, ei peaks Eestisse tulema.

«Eilne päev oli suhtlemises päris pingeline, sest kultuurisündmusi on Eestis väga tihedasti: korraldajatega täpsemad kokkulepped ja tulevikuplaani pidamine, kuidas erinevates olukordades käituda, võttis suure osa ajast,» kirjeldas eilset päeva kultuuriminister Tõnis Lukas. Nimelt on ära jäetud või edasi lükatud mitmeid kultuurisündmusi, sündmuste nimekiri täieneb.

Rahandusminister Martin Helme ütles, et toetab eriolukorra kehtestamist riigist. «Eriolukorrast on räägitud umbes kaks nädalat, see ettepanek on selgelt laual,» sõnas ta valitsuse istungi eel. Helme toonitas, et eriolukord on vahend asjade tegemiseks kas kiiremini või koordineeritumalt. Nii keskendubki tänane nii poliitiline kui ka juriidiline arutelu sellele, kas Eesti vajab koroonakriisi lahendamiseks eriolukorra kehtestamist või mitte.

Justiitsminister Raivo Aeg leiab, et eriolukorra välja kuulutamiseks on veel vara. «Täna vaatame, kuulame ära, kuidas olukord on kujunenud ja siis otsustame,» selgitas ta.