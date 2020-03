Tallinna-Peterburi-Moskva rongi väljumised peatati

«Täna õhtul laekus meile Venemaa Raudtee poolt info, et rongi kurseerimine on viiruse leviku tõkestamiseks ning reisijate ohutuse tagamiseks ajutiselt peatatud. Palume pileti ostnud reisijatel võtta tagastussoovi korral ühendust piletimüügi eest vastutava ettevõtte Go Raili klienditeenindusega,» kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.