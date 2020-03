Välisministeerium ulatab Eesti ettevõtjatele abikäe

Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsleri Andres Rundu sõnul on riik valmis uues olukorras aktiivselt tegutsema ja otsib võimalusi ettevõtteid toetada. «Paratamatus on parim innovaator. Valdav enamik ettevõtetest on üht- või teistpidi oma tegevusi üle vaatamas, et reageerida kujunenud kriisiolukorrale. Kogume ideekorje abil Eesti välisesindustele asjakohast sisendit,» ütles asekantsler.

Meditsiiniseadmete valdkonnas tegutseva ettevõtte Semetron esindaja Margus Tsahkna ütles, et välisministeeriumi ideekorje on ettevõtjate jaoks tervitatav algatus. «Iga kriis on ka võimalus ja praegu on Eesti ettevõtetel vaja leida lahendused, kuidas oma tooteid ja teenuseid eksportida teistesse riikidesse. Välisministeerium on siinkohal teinud väga head tööd. Äridiplomaatia võib olla suureks abiks Eesti ettevõtjatele. Välisturgudel tegutsedes on küsimusi, kus ainult riik saabki aidata,» sõnas Tsahkna.