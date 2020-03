FOTOD ⟩ Kohtla-Järve riigigümnaasiumi kallal käisid vandaalid

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur avaldas Kohtla-Järve linna sotsiaalmeedia grupis, et eile kell 19.57 vandaalitsesid noored inimesed kooli kallal, visates sisse auditooriumi akna ja lõhkudes ära tõkkepuu puldi. «Need on ju meie linna noored, siitsamast kodudest. Teie-meie kodudest. Olen sügavalt pettunud ja kurb,» nentis Agur. Ta palus inimesi, kes piltidel olevad noorukid ära tunnevad, teatada politseisse.

Hendrik Agur oma Facebooki lehel kirjutas, et eile õhtul toimunu on sügavalt solvav, lisades, et sellega kaasneb arvestatav materiaalne kahju, mis tuleb koolil tasuda uute õpikute, õppekäikude ja õppevahendite arvelt uue akna ja puldi paigaldamiseks.

«Aga küsimus on mujal. Aastal 2020 peaksid noorte väärtused olema teinud arenguhüppe suurusjärgu võrra kõrgemale tasemele - aknalõhkumisest ja labasest laamendamisest kindlasti edasi, järgmisele, edumeelsemale. Aga kahjuks ei... ja see teeb väga kurvaks. Nendel noortel inimestel, kes loopisid uue koolimaja akna sisse, on ju kodud siinsamas koolimaja kõrval majades. Neil on vanemad ja neil peredel peaksid, aga kas on, väärtused? Vähemalt huvid, suundumused, mida elus soovida, mida tarka ja kasulikku peale hakata? Kas on?» küsib Agur.

«Väärtusi aitavad luua inimesed, kes on partneriteks inimese haridusteel koolides. Et ka koole teeksid tublid ja südamega töötavad inimesed,» mõtiskles ta, täiendades, et koolidest võrsuvad uued vanemad, kes loovad omakorda uued pered. «Neile panustamegi – uutele vanematele, kes loovad kunagi uued pered, kelle kodudest kasvavadki normaalsed ja toredad inimesed. Selleks me oleme siin,» lisas direktor.