Koroonaviiruse noorim ohver on vaid 27-aastane

Noor naine suri Itaalias Pesaro linnas, mis asub Urbino provintsis. Tema surm kinnitati 19. märtsil, kirjutab Leggo. Teada on see, et patsiendi varasemad patoloogiad ägenesid kiiresti Covid-19 viirusesse nakatumise tagajärjel. Hukkunu isikut pole tänaseni avalikustatud.

Enne seda traagilist kaotust oli noorimaks viiruse tagajärjel surnud patsiendiks Itaalia Cave piirkonna 34-aastane elanik Emmanuele Renzi. Surmale eelnes kuus päeva intensiivravi Tor Vergata haiglas. Mees nakatus reisil Hispaaniasse Barcelonasse. Paar päeva pärast tagasipöördumist tundis ta end halvasti, tal tõusis palavik ning ta hakkas muretsema ja tegi testi. See näitas nakatumist Covid-19 viirusesse.

Mees toibus haiglaravil ja olukord näis olevat kontrolli all, kuni ühel ööl hakkas seisund kiiresti halvenema ja teda ei õnnestunud enam päästa. Sõpradele, kes olid vaid mõne tunn eest lootusrikka haigega suhelnud, oli see suur löök.

Itaalia edestab tänase seisuga koroonasurmade arvult kõiki teisi riike. Seal on epideemia tõttu elu jätnud juba üle 6000 inimese. Seni pole teada, miks on selle viiruse tõttu meeste suremus kaks korda kõrgem kui naistel. Hiljutine juhtum aga kinnitab, et väljaspool ohtu pole keegi, ei noored ega ka naised.

Ülekoormatud meditsiinisüsteemi tõttu on Itaalias järsult tõusnud ka haigestunute suremuse protsent, mis küündib varasema 2-3% asemel juba 14%ni.

Pesarios, nagu ka mitmes teises Itaalia piirkonnas, on elanikel ametlik korraldus püsida kodus ning väljuda vaid äärmisel vajadusel, kirjutab kohalik portaal viverepesario.it.

Eestis suhtutakse korraldusse kontake täielikult vältida enamasti täie tõsidusega. Avalikus ruumis on populaarsetes jalutuspaikades siiski näha arvukalt noori ja muukeelse elanikkonna esindajaid. Sõltumata sellest, kui noor, tugev või terve on inimene – ole realist! Nakkus on nähtamatu ja ohustab meid kõiki. Piisab ka nakatanud pinna, näiteks käsipuu, ukselingi või rahatähe puudutamisest – viirus püsib elujõuline 72 tundi.