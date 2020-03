Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

404 ametlikult nakatunut

Laborid tuvastasid eile 35 uut koroonaviirusesse nakatunut, kokku on Eestis viirus diagnoositud 404 inimesel. Tänase seisuga on haiglast välja kirjutatud kaheksa koroonapatsienti.

Faktid ja valefaktid

Täna saime me kõik valitsuselt e-kirja ja SMSi, milles tuletatakse meelde, et soovitust kodus püsida tuleb võtta tõsiselt ning järgida avalikus kohas olles rangelt 2+2 põhimõtet.

Perearstid panid kokku videomaterjali, mis annab nõu ja juhiseid, kuidas koroonaviirusega toime tulla.

Oma toimetulekust viirusega räägib karantiinis olev Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurg Tiit Kivistik. Tema puhul algas kõik väga tagasihoidlikult ega sarnanenud koroonaviiruse põhisümptomitega. Ta tunnistab, et siiani ei ole tal tulnud köha ega palavikku, pea-, lihas- ja silmamunavalud on käinud hooti, jättes mitmetunniseid perioode, kus pole üldse sümptomeid. Dr Kivistik märgib huvitava asjaoluna, et 7. päeval kadus tal täielikult maitse- ja lõhnatundlikkus.

Kriisi ajal võivad olla valeinfo levikul valusad tagajärjed, seepärast käivitas Postimees koroona faktikontrolli blogi, milles hakkab kontrollima kahtlast infot ja väiteid - sest kriisiolukorras võivad valeinfo leviku tagajärjed saabuda kiiresti.

Postimees kannab otse üle riigikogu infotundi, kus saadikute küsimustele vastavad ministrid Jüri Ratas, Mailis Reps ja Kaimar Karu.

Liikumispiirangud

Ajalooliselt on pandeemiate leviku ajal näha, et nakkuskolde tekkimisel linnad tühjenevad ning kellel on võimalus, see läheb maale peitu. Ent ohuks võib olla ka mõne üksiku viirusekandja ettevaatamatu käik maapoodi või tanklasse, et viirus leviks senistest suurimatest kolletest Tallinnast, Kuressaarest ja Võrust laiali. Seepärast tasub heita pilk peale kaardile, mis visualiseerib viirusekollete liikumise.

Valitsuse eilse otsusega pannakse reedest kinni kaubanduskeskused. Avatuks jäävad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük.

Ettevõtjate võitlused

Turvafirma G4Sile teadaolevalt on kahel nende töötajal viiruse diagnoos ning kodus karantiinis üle 80 töötaja. Eriolukorra tõttu on paljud ärid muutnud lahtiolekuaegasid või uksed sulgenud ja see on keeranud nende elu pea peale, sest G4S korraldab Eestis rahavedu 5000 kliendile.

Tallink, kes läinud nädalal otsustas oma töötajatel 30 protsendi võrra palka kärpida, andis nüüd teada, et ettevõtte nõukogu liikmed loobuvad vähemalt kolmeks kuuks palgast.

Paljud ettevõtjad tahaksid riiki aidata, kuid nad kurtsid Postimehele, et nende abipakkumise ettepanekud on jäänud kuskile võimukoridoridesse kinni.

Küünla süütamise aeg

Täna möödub 71 aastat märtsiküüditamisest. Tänases Postimehes räägib oma lapsepõlvest Siberis hiidlanna Vilma, meie tõrjumatud ja valusad mälestused kisub lahti Imbi Paju, kes rõhutab, et kurjuse muster on kõikjal ühesugune, see on sarnane nii poliitika, perevägivalla kui ka kooli- ja töökiusu puhul, see on seesama kurjusepisik, inimeses olev pime pool.