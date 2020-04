Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

858 ametlikult nakatunut

Viirus nõudis Eestis viimase ööpäevaga 6 inimelu, kokku on tänaseks koroonaviiruse tõttu surnud 11 inimest. Haiglaravil on 85 patsienti, kellest 16 on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 45 inimest.

Tänahommikuse seisuga on Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud 858 inimest, kellest 316 on Saaremaal.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov hoiatab, et viirusesse haigestumise statistiline kõver liigub lähinädalatel kindlasti veel üles: «Praegu mulle tundub, et väga lühike see lugu veel ei ole.»

Kuidas ennast kaitsta?

Kuna näomaske pole apteekidest saada, siis koostasid meie riigiametid koos Tartu Ülikooli ja TTÜ teadlastega juhendi, kuidas kaitsemaske ise valmistada ja mida maski materjali valiku puhul silmas pidada.

Just äsja maandus Tallinna lennuväljal Hiinast tulnud lennuk, mille lastiks on kauaoodatud ja ülivajalikud isikukaitsevahendid, mis lähevad Põhja-Eesti Regionaalhaiglale – meditsiinitöötajatele, kes peavad eesliinil ohtlikku võitlust.

Keda uskuda?

Postimees pöörab praegusel kriisiajal kõrgendatud tähelepanu kõigele, mis võib avalikkust eksitada. Me võtame ette lingid, tekstid, fotod-videod, mille puhul tekib vajadus kontrollida info tõelevastavust. Faktikontrollid oleme koondanud blogisse, kust leiab huvitavat lugemist, arutluskäike ja vastuseid küsimustele. Näiteks:

Kas suitsetajad on Covid-19 riskirühm?

Kas suur kogus C-vitamiini ravib koroonat?

Kas Covid-19 läbipõdejal tekib immuunsus?

Kas Hiina vassis?

Uudisteagentuur Bloomberg kirjutab, et USA luure esitas Valgele Majale salaraporti, milles väidab, et Hiina varjas koroonaviiruse puhangu ulatust, vähendades ametlikes teadetes nii juhtumite kui ka viirusesurmade arvu.

Johns Hopkinsi ülikooli andmeil on Hiina ametlikult teatanud 82 000 viirusjuhtumist ja 3300 surmast. Võrdluseks: USAs on praeguseks nakatunuid 189 000 ja surmajuhtumeid üle 4000. Kahtlusi süvendab seegi, et Pekingi poolt esitatud arvudega ei klapi Hubei matusebüroode juures olevate urnide märksa suurem kogus.

Milline toit on ohutu?

Alati on kasulik mõelda, kuidas poes käia ja milliseid pakendeid on võimalik kodus enne avamist üle puhastada – pesta või desinfitseerida. Toidu puhul ei tasu kindlasti muretseda sel juhul, kui seda enne söömist kuumtöödeldakse, sest viirus hävib juba 60 kraadi juures. Küll aga tuleb arvestada, et tootjast koduni on pikk tee ja toidupakendid võivad saastuda transpordil või poes.

Kuidas viirust ära tunda?

Lõpetuseks veel kord loetelu kroonaviiruse sümptomitest nende esinemise sageduse järgi: