Tais viibiv Eesti turist nakatus koroonaviirusesse

Kokku on laupäeva seisuga Tais kinnitatud 2067 koroonaviirusese nakatumise juhtu. Phuket on pealinna Bangkoki ja Nonthaburi järel registreeritud nakatumiste arvult kolmandal kohal. Laupäeva seisuga oli Phuketis kinnituse saanud 109 koroonaviirusesse nakatumise juhtu.

Ametlik info Tai kohta

Riigikantselei andmetel saab praegu Taist ära sõita ilma tervisetõendita. Kõigilt Taisse sisenejatelt, sealhulgas transiitreisijatelt võidakse küsida vähem kui 72 tundi tagasi väljastatud tervisetõendit, mis kinnitab, et reisija on terve, see ei pea sisaldama COVID-19 testi. Tõendi nimi on «Fit to fly medical certificate», sellel peab olema arsti allkiri ja see peab olema kas inglise keeles või tõendi väljastanud riigi ametlikus keeles. Kui lähteriik sellist dokumenti ei väljasta, tuleb reisijal leida muu transiidivõimalus.

Välisministeeriumi andmetel oli võimalik lahkuda Taist Bangkokist ja Phuketist Euroopasse eile ja üleeile, 2. ja 3. aprillil. Lendudega sai Saksamaale Frankfurti. Ministeeriumi andmete oli tegemist paari vähese lennuga, millega sai praegu Taist Euroopasse.