FOTO: Linnamäe Lihatööstus AS

Mida teha, kui liha grillimine on muutunud igavaks? Mida pakkuda külalistele kodusel aiapeol? Nendele küsimustele pakub lahenduse välja Ammende Villa peakokk Herkki Ruubel, kes õpetab, kuidas kerge vaevaga valmistada lihtne ja kodune, kuid samas elegantne grillburger.

200g Liivimaa Lihaveise mahehakkliha

1 burgerikukkel (võimalusel eelistada brioche´i)

5g Dijoni sinepit

10g marineeritud sibulat

1 soolatud kurk

15g salati-mix´i

10g majoneesi

Maitseained: Sool ja pipar

Hea burgeri põhikomponendiks on kvaliteetne hakkliha, millele ei tasu lisada palju maitseaineid – piisab soolast ja piprast. Sõtkuda mass aeglaselt läbi. Seejärel vormida soovitud suurusega kotletid, visata neid viis korda käte vahel või lõikelauale, et liigne õhk neist välja saada. See aitab burgerikotletil grillides koos püsida ning hoida vormi.