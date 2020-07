Otse Postimehest ⟩ Viljar Lubi: kriisieelne olukord majanduses ei taastu

«Eesti majandusmudel on siiani suuresti baseerunud odavale tööjõule, aga enam ei ole Eesti odava tööjõuriik ja me ei tahagi seda olla,» selgitas Viljar Lubi. «Seega on nüüd oluliselt tähtsamas rollis innovatsiooni-, targema majanduse element. Kui saame neid muutusi läbi kriisi kiirendada, siis riigi poolt tahame seda kindlasti soodustada,» lausus ta.

Eelmisel nädalal paluti Eesti suurematel ettevõtlusorganisatsioonidel ja erialaliitudel esitada töörühma oma esindaja. «Kui nimed on olemas, siis saadame kutse, et reaalselt kokku saada. Lootus selleks on juuli lõpus või augusti alguses,» lootis MKM-i asekantsler.

Majandusarengu asekantsler arvab, et tänaseks ollakse kriisi haldamisest targemad ja juhul, kui peaks tulema teine laine, siis mitte sama tugevalt. «Tõenäoliselt on ka ettevõtted ennast paremini ette valmistanud selleks, et turu ärakukkumine ei oleks nii ränk,» uskus Lubi, aga nentis, et mõnes sektoris on see siiski paratamatu. «Näiteks turisminduses – kui piirid on kinni ja kehtivad liikumispiirangud, siis turistid lihtsalt ei liigu,» tõi ta välja.