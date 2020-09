Abieluküsimus lööb võimuliitu kiilu

«Tahame teha küsitluse, mis on kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega,» selgitas Isamaa juht Helir-Valdor Seeder peamist ülesannet.

Nii murtaksegi Seedri sõnul põhiliselt pead eelnõu sõnastuse üle, mille murekohtadele on viidanud ka õiguskantsler Ülle Madise. Keskerakonna jaoks on aga endiselt üleval küsimus rahvahääletuse toimumise ajast, mis võiks eelistatult toimuda igal muul ajal kui kohalike valimiste päeval, sest kahed hääletused löövad selge kiilu kahe valijagrupi vahele: kohalikel valimistel saavad hääletada kõik vähemalt 16-aastased Eesti alalised elanikud, sealhulgas ka teiste riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega isikud, rahvahääletusel tohivad osaleda vaid vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. See aga tekitaks olukorra, kus nii mõnigi partei, sealhulgas peaministripartei, peab oma valijale selgitama, miks riiklikult olulises küsimuses saavad ühed hääletada, teised aga mitte.