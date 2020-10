FOTOD JA VIDEO ⟩ Kaitseväelist väljaõpet alustas üle 1100 ajateenija

Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga jälgis kaks päeva formeerimisprotsessi, suhtles sõduritega ning nüüd võib kinnitada, et kaitevägi muutub aina populaarsemaks. Tema sõnul noored soovivad riiki teenida, on valmis väljakutseteks ning tahavad ennast proovile panna. «Nüüd on meie kord nende ootustele vastata,» ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant.