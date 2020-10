OTSEPILT ⟩ Kõigi Eesti otsib vastust küsimusele, kuidas ehitada tervet ja peresõbralikku ühiskonda

Sarja avaüritus toimub täna õhtul algusega kell 17.30 Tartus, Oskar Lutsu nimelises linnaraamatukogus. «Oodatud on kõik, kes tahavad teisi kuulata ja ise arutelda Tartu, Tartumaa ja Eesti jaoks olulistel teemadel. Üritusel keskendume üheskoos lahenduste otsimisele, kuidas jõuda sellise Eestini, kus maa lastega täitmine ei tunduks enam keeruline ülesanne. Liikumine «Kõigi Eesti» tõstatab küsimuse, kas meie ühiskond on avatud ja sõbralik paik kõikidele siin elavatele lastele, hoolimata nende taustast ja kodusest keelest,» kõlab tutvustuses.

«Eesti püsimajäämine on üks meie ühiskonna suuremaid muresid. 1. jaanuaril 2020 oli Eesti rahvaarv 1 328 976 inimest. Täna elab Eestis 4156 inimest rohkem kui aasta tagasi. Meie elanikkond kasvas, ent vaid tänu sisserändele, kuna loomulik suremus viis meie seast enam kui 1000 inimest. Me tahame, et Eestis sünniks rohkem lapsi. Aga vaid sellest soovist ja suuremast laste hulgast ei piisa, et ehitada jätkusuutlikku ühiskonda,» lisas teates.