GALERII ⟩ Lätis lõppes Scoutspataljoni õppus Teraskilp

«Lahinglaskmised olid parimaks tõendiks sellele, et Scoutspataljoni sõdurid on tugevad ja sitked – Adaži polügooni erisuguse pinnasega maastikul tegutsemine nõuab vastupidavust. Lahingumasinad ja nendega tegutsevad meeskonnad on vilunud ja taktikaliselt kavalad, toetavad üksused on kõrgel tasemel ning pataljoni ühendrelvaliigi tulejõud on mõjuv ja täpne. Sõduritele andis Teraskilp nii reaalset arusaama pataljoni tulejõust kui ka kogemust ja oskust kuidas relvaliikide koostööd pealetungivates ja kaitsvates tegevustes kõige paremini rakendada,» ütles Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Eero Aija ja lisas, et üle kahe nädala Lätis õppustel osalenud sõdurid näitasid ennast tõeliste professionaalidena.