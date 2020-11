Tema arvamus tugineb uuringule ja kohalike omavalitsuste juhtide suust kuuldule. «Omavalitsustel on ootus tõsta piirangute määra kõrgemale,» ütles ta.

Uuringu järgi oleks ka ligi 30 protsenti inimestest valmis karmimateks piiranguteks. «Muidugi, inimõiguste seisukohalt, on see kaalutlemise küsimus: kui kõrge on risk ja kui vabalt tahame tegevusi korraldada,» ütles ta.