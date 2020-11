GALERII ⟩ Tallinna Linnateater alustab teatritükkide mängimist uues asukohas

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Linnateatri arendustööd lähiaastate üheks suurimaks investeeringuks, millega täitub teatri- ja kultuurirahva kauaoodatud unistus. «Järgmisel kuul avatakse Suur-Sõjamäel teatri uus tootmiskompleks ja tuleva aasta jaanuaris on plaanis alustada teatrimaja ehitustöödega Laial tänaval. Arendusprojekti eesmärgiks on välja ehitada kogu linnateatri kvartal koos Põrgulava laiendusega, mille tulemusena saab lõpuks korda ka üks oluline osa vanalinnast,» rääkis Belobrovtsev. «Loodan väga, et linnateatri publik on valmis hea eesmärgiga kaasa tulema ning külastama etendusi sama innukalt ka ehitusaegses asukohas Kalamajas.»