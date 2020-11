Sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitas, et ametist lahkumine oli Mailis Repsi otsus. «Inimlikult on see igati arusaadav ja mõistetav, arvestades seda survet, mille alla ta on sattunud seoses töö- ja pereelu ühitamisega,» ütles Kiik ja lisas, et Reps on kuue lapse ema, mistõttu valides poliitika ja pereelu vahel, valis ta perekonna heaolu.