Loetumad lood Estonia laevahukust

28.septembril, Estonia laevahuku 26-ndal aastapäeval esilinastus Discovery dokumentaalfilm, mis paljastas, et laevakeres on nelja meetri pikkune ja 1,2 meetri laiune auk.

Vahetult peale dokumentaalsarja esilinastust esines Postimehe otsestuudios endine riigiprokurör Margus Kurm, kes üles, et tõenäoliselt põhjustas laevahuku kokkupõrge Rootsi allveelaevaga. «On tõenäoline, et see allveelaev turvas Estoniat sellepärast, et Estonia peal oli mingi sensitiivne saadetis,» rääkis Kurm.