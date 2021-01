Eesti 200: Kaljulaidile peab tegema ettepaneku presidendina jätkata

Kallas nentis, et kandideerimise peatamine on samas võit Eestile ning ta loodab, et koalitsioon ning sotsiaaldemokraadid teevad Kaljulaidile ettepaneku kandideerida vabariigi presidenti ametisse ka teiseks ametiajaks. «Selline kokkulepe võimaldaks valida president ära juba riigikogus ning säästaks oluliselt riigi aega ja ressurssi, tegelemaks tervisekriisi ja selle tagajärgede lahendamisega,» selgitas Kallas.

Ta lisas, et sellise sammuga näitaksid Keskerakond ja Reformierakond ka seda, et nad ei soovi kõiki riigi juhitavaid ametikohti parteistada, arvestades, et presidendi roll on olla ühiskonna tasakaalustajaks ning väärtuste majakaks.