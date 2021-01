Hoolekandeteenuste klientidest 87 protsenti soovib vaktsineerimist

Hoolekandeteenuste juhatuse esimehe Maarjo Mändmaa sõnul on tal hea meel, et nii suur osa klientidest soovib end koroonaviiruse eest kaitsta. «Ka Vao keskuses olevatest pagulastest on 85 protsenti vaktsineerimisega nõus. Samas on hoolekandetöötajate hulgas vaktsineerimise entusiasm praegu madalam, kui oli oodatud,» ütles Mändmaa.