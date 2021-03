Riigikontroll: prii bussisõit pole inimesi teinud ühistranspordi usku

Lisaks nentis riigikontroll, et elanike liikumisvajaduse väljaselgitamiseks on vaja paremaid uuringuandmeid ja ühistranspordikeskuste rahastamine üle Eesti on ebaühtlane.

0-eurose piletihinna võimaldamise üks eesmärk maakondlikel bussiliinidel oli soov suurendada ühistranspordi kasutajate hulka. «Positiivse poole pealt võime välja tuua, et ühistranspordi kasutajate osakaalu vähenemine paariks aastaks peatus,» mainis riigikontrolör Janar Holm. «Paraku ei ole uusi kasutajaid suudetud olulisel määral ühistranspordiga sõitma meelitada, vaatamata sellele, et riik on suunanud viimastel aastatel maakondliku bussitranspordi kulude katteks üha rohkem raha ning võimaldanud enamikus maakondades elanikel bussiga tasuta sõita.»

Maakondlikel bussiliinidel suurenes sõidukordade arv 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga 15 protsendi ringis, kasv on tingitud Transpordiameti hinnangul seniste reisijate tihedamast ühistranspordiga sõitmisest, jätkuvast valglinnastumisest ja varem kajastamata reisijate lisandumisest statistikasse ning kommertsliinide sulgemisest. Statistikaameti andmetel kasutas 2019. aastal töölkäimiseks ühistransporti 20,6 protsenti inimestest, mis on võrreldes 2014. aastaga kaks protsenti vähem. Võrreldes autosõiduga ei ole ühistranspordi kasutamine elanikele piisavalt atraktiivne ning ühistranspordiga punktist A punkti B liikumine võib osutuda ebamugavaks ja aeganõudvaks.

Riigikontrolör Janar Holm osutas riigi kulude kiirele kasvule ühistranspordi rahastamisel. «Suhteliselt lühikese aja jooksul võib eeldatavasti näha maakondliku ühistranspordi kulude kolmekordistumist,» ütles Holm.

Enne elanikele tasuta ühistranspordi kehtestamist 2017. aastal toetati riigieelarvest maakondlikku bussitransporti 21,9 miljoni euroga, 2019. aastal aga 43,1 miljoniga. Transpordiameti prognoosid näitavad, et 2024. aastal läheb maakondliku bussitranspordi korraldamine riigile maksma 64,6 miljonit eurot. «Olukorras, kus kulud 0-eurose piletihinnaga jätkamiseks tõusevad igal aastal oluliselt, on asjakohane küsida, kas Eesti suudab sellist süsteemi üleval pidada,» ütles riigikontrolör Janar Holm. «Võimalik, et raha tuleks suunata hoopis liinivõrgu sobivamaks muutmiseks ning tagada 0-eurose piletihinnaga sõit ainult neile, kellele see on toimetulekuks hädavajalik».

Riigikontroll juhib tähelepanu, et bussiliinivõrk ei pruugi vastata kõigi elanike vajadustele, sest tegelikku liikumisvajadust on vähe uuritud. «Maakondlike bussiliinide võrk on kujunenud seni peamiselt ühistranspordi praeguste kasutajate vajadusi silmas pidades,» ütles riigikontrolör Janar Holm. «Harjumuste muutmine on keerukas, kuid kui sooviksime sõitjate arvu suurendada ja autokasutajaid rohkem bussidesse viia, peaksime teadma paremini autokasutajate eelistusi ja tuvastama, mis oleks see, mis paneks neid oma harjumusi muutma.»

Eesti on suures osas hõredalt asustatud ning see muudab ühistranspordi majanduslikult otstarbeka planeerimise keerukaks ja kalliks. Enamasti on ühistransport korraldatud hajaasustuse tingimustes regulaarsete bussiliinidega. See tähendab pikki aeglasi liine ja pooltühjalt sõitvaid busse. Praegu pakutakse alternatiivseid sõiduvõimalusi vähe. Transpordiameti andmed näitasid, et osa regulaarseid bussiliine, kus on nõudepõhiseid peatusi, on väga kallid.