Lõppes USA õhuväe õppus Baltic Trident

Õppuse peamiseks eesmärgiks oli harjutada lähiõhutoetuse läbiviimist õhutulejuhtidega ning õhk-õhk õhuoperatsioonide taktikalist juhtimist sihitajatega. Lisaks testiti õppuse käigus Ämari lennurajal paiknevat püüdursüsteemi ning harjutati koostööd Eesti ja liitlaste pilootidega. Õppusel osalesid lisaks Eestile ka Soome, Saksamaa, Poola, Leedu ja Suurbritannia.

Õhuväe ülema brigaadikindral Rauno Sirgi sõnul oli lõppenud õppus õhuväe jaoks väga olulise tähtsusega. «Baltic Trident pakkus treeningvõimalusi nii meie sihitajatele ja õhutulejuhtidele, kuid pani proovile ka lennubaasi. Hävitajad tegid õppuse ajal päevas keskmiselt 16 lendu, lennubaasi ülesandeks oli tagada nende tankimine ja maapealne toetus. Covidi tõttu ei ole me aasta aega saanud selliseid protseduure harjutada,» ütles brigaadikindral Sirk.

«Baltic Trident oli meie jaoks suurepärane võimalus harjutada koostalitlusvõimet meie NATO liitlastega,» ütles F-15E hävitaja relvastussüsteemide ohvitser kapten Aaron Hieronymus, kes lisas et seekord oli õppus siiski tavapärasest erinev ja toimus väiksemas mahus. «Tavaliselt on meil kaasas ligi 100 hooldustehnikut, kuid seekord võtsime kaasa vaid 16. Me püüame teha rohkem vähemaga ja suurendada seeläbi oma paindlikkust ja vastutusvõimet.»

KC-135 tankeri piloodi kapten Aaron J. Bassuti sõnul oli talvistes tingimustes Eestisse tulek nende jaoks harjumatu tunne. «Üks meie eesmärkidest on veenduda, kas me suudame opereerida liitlastega meie jaoks ebatavalises keskkonnas ja võin öelda, et seni on see meil hästi õnnestunud.»

Ta lisas, et Eesti on olnud suurepärane võõrustaja ja tal on privileeg osaleda siinsel õppusel. «Siin on ühed kõrgeimad standardid, mida ma näinud olen. Ma soovin, et et ma saaksin teie imeilusat maad rohkem avastada, ülevalt taevast vaadates näeb see välja imeline,» ütles kapten Bassut Kaitseväe peastaabi vahendusel.

48. hävitajate tiiba kuuluvate hävitajate alaliseks kodubaasiks on Suurbritannias, Lakenheath’is paiknev Briti kuningliku õhuväe baas. Tankerlennukid pärinevad Briti Kuningliku Lennuväe Mildenhalli baasis paiknevast 100. tankereskadrillist.