Eesti toetab poole miljoni euroga Ukraina sisepõgenikke ja konfliktis kannatanuid

Eesti toetab MTÜ Mondo digipädevuste programmi laiendamist Ukraina kriisipiirkonna koolidele ning psühhosotsiaalse toe pakkumist Luganski oblasti kriisiohvritele. Projekti eesmärk on leevendada kriisipiirkonna koolide hariduslikku mahajäämust ning aidata vähendada Ukraina sisepõgenike ja Luganski oblasti elanike emotsionaalset kurnatust. Toetus on 177 994 eurot.

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles, et Ukraina on 2006. aastast Eesti arengukoostöö üks prioriteetriikidest. «Jätkame Ukraina toetamist, et abistada inimesi, kes on juba seitse aastat kestnud konfliktis kõige enam kannatada saanud. Praegu veel keerulisemaks muutunud olukorras on eriti oluline aidata konfliktipiirkondades elavaid lapsi ja haavatavaid inimesi, mistõttu keskenduvad toetuse saanud projektid just sellele,» ütles Liimets.