Tallinnas on nakatumisnäitaja kõrgeim Haaberstis

Öpiku sõnul on hea märk, et möödunud ööpäev viie kuu jooskul oli esimene kord, kui koroonasurmasid ei olnud. «See annab tunnetust viiruse taandumisest ning kuigi ööpäeva jooksul lisandus esmaseid positiivseid proove 396, oleme liikumas vähenemise suunal,» ütles Öpik.

Kui hinnata olukorda viimase seitsme päeva vaates, siis kõige rohkem nakatunuid on Tallinnas Haaberstis, millele järgnevad Lasnamäe ja Mustamäe. Kohalike omavalitsuste lõikes on Tallinn 11. kohal, kui vaadata nakatumisi viimase seitsme päeva jooksul 100 000 elaniku kohta, rääkis Öpik.

Tema sõnul on koolivaheaeg tavaliselt kaasa toonud üllatusi ning nii võib juhtuda see ka nüüd. «Üllatused võivad olla nii halvad kui head. Loodame, et koolivaheaeg on läinud hästi ja inimesed on saanud puhata,» ütles Öpik, lisades, et nakatumistrendi osas saab anda hinnangu järgmise nädala lõpu poole.