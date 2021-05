Riigi eesmärk ei täitunud - huvi kutsehariduse vastu on endiselt kasin

Hiiumaal ja Saaremaal on kutsekoolide menu hoopiski vähenenud. Kui 2010. aastal oli saartel kutsekoolides edasiõppijaid põhikoolilõpetajate seast üle kolmandiku, siis 2019. aastal on nende osakaal juba väiksem. Kutseharidusõppes jätkajate osakaal on märkimisväärselt vähenenud ka Viljandi ja Jõgeva maakonnas, Harjumaal on huvi tõusnud vaid protsendi võrra.